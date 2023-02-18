台中科技教育成果亮眼，學生代表台灣參加2023國際科學博覽會。（台中市政府提供）

學生代表台灣參加2023國際科學博覽會。（台中市政府提供）

台中市大甲高中學生楊仲宇、彭子瑜、黎昱君、台中一中學生張竣淇及台中女中學生黃壬渟，從「2023台灣國際科學展覽會」中脫穎而出，獲選最具創意、學術與應用價值正選作品，將代表台灣參加國際科學博覽會活動，並取得推薦大學相關學系入學資格，展現台中科學教育成果。

教育局長蔣偉民表示，中市致力於推動科學教育，透過生活中發現問題、實驗、動手做及解決問題的過程，訓練學生思考邏輯，培養學生對科學的正確觀念及態度，感謝學校及教師的用心指導，教育局將持續在科學教育上投入資源，給學校更多支持。

教育局說，大甲高中學生楊仲宇、彭子瑜、黎昱君是陶藝社員，在電窯燒製作品的過程發現微波爐不能加熱陶瓷器具，在數學科兼陶藝社指導教師黃嘉男帶領下，以「陶瓷燒成新技術－以家用微波爐及自製集熱盒燒製高溫陶瓷之研究」題目，研究結果以家用微波爐搭配自製集熱盒可於26.5分鐘燒結陶瓷上釉作品。

大甲高中師生研究與傳統電窯需要近10小時相比，大幅縮短燒製時間，耗費電費能源可省電90％，燒製時間更能節省94％，是極具發展性的陶瓷燒成技術；該突破創舉榮獲台灣國際科展工程學二等獎，代表台灣參加於墨西哥舉辦的2023國際科學博覽會，與60個國家代表一起競賽。

教育局指出，台中一中學生張竣淇在學校無意間發現數學科公告的解題挑戰海報上，關於Z字形路徑的問題，引發他的興趣並投入研究，透過與老師林珮君及黃加欣討論，決定將海報上的問題持續擴展，最後做成科展作品參加比賽，以「Z字型路徑長度及面積等量關係之探討」榮獲台灣國際科學展覽會數學科大會獎二等獎。

台中女中學生黃壬渟在中興大學生物科技研究所教授孟孟孝的指導下，以「影響Nocardiopsis sp.菌落外型的因素」研究榮獲台灣國際科學展覽會微生物學科大會獎二等獎，並獲選代表台灣參加瑞士國際人才論壇（ISTF）。黃壬渟說，希望未來能繼續研究，近一步確認抑制物質的特性，對環境科學與生物醫學有所貢獻。