前新竹市長林智堅論文抄襲案，被捲入風波的調查官余正煌去年委由律師到台北地院提刑事自訴，控告林違反《著作權法》外，另向台北地檢署提告林涉嫌《刑法》加重誹謗罪。北檢將於23日上午首度開庭調查，由於林日前撤回對台大的訴願後，前國安局長陳明通仍以律師聲明詆毀余，余的律師團表示會考慮控告陳明通，因此余下周是否會對陳採取法律行動，外界都很關注。

去年9月底，余正煌委由律師吳俊達、張祐齊及曾威凱3人向北院遞狀提起刑事自訴，控告林智堅違反《著作權法》，律師團另向北檢提告林智堅涉嫌加重誹謗罪。當時律師說，或許林智堅論文抄襲案在政治面已算終結，但在法律和清白上卻沒有完整說明，林智堅至今沒承認抄襲，因此余只能用提告方式保障權利。

目前余正煌因論文案相關訴訟案件，包括自訴林智堅違反《著作權法》，案由台北地院審理中；另控告林智堅、筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮加重誹謗案，2案均由台北地檢署偵查中。其中，余向北檢控告林智堅加重誹謗案，北檢定於23日上午首度開庭調查。

由於林智堅日前撤回對台大認定其論文抄襲案的訴願，其指導教授、前國安局長陳明通竟以聲明不實指責余正煌，律師團跟余討論後，表示不排除提告陳明通。

因此北檢23日的庭訊，告訴人余正煌是否會針對陳明通不實言論，另提起法律行動， 已引起各界關注。