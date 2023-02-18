為了228連假能達4天，今天（18日)是補班日，不少人不免心情鬱悶、上班提不起勁，營養師高敏敏分享15種快樂食物，讓人開心有勁地度過補班日，這15種食物包括香蕉、牛奶、燕麥、核桃、茶、蛋、水等。其中，牛奶含有豐富色胺酸可製造快樂荷爾蒙，讓人心情愉快，且同時富含酪胺酸，能讓大腦靈活。

營養師高敏敏在其臉書粉專上表示，心情憂鬱時，許多人可會以洋芋片、手搖飲、甜食等提振自己的精神，但這類食物會讓肥胖、甚至慢性病上身，因此她推薦15種快樂食物，包括香蕉、魚類、牛奶、優格、燕麥、核桃、茶、蛋、黑巧克力、水、熱可可、雞胸肉、全穀雜糧、毛豆、莓果類。

其中，香蕉、牛奶、蛋、雞胸肉所含有的蛋白質或維生素B6，可幫助色胺酸轉換、製造快樂荷爾蒙（即血清素），讓人改善大腦壓力、放鬆心情。燕麥的水溶性膳食纖維可穩定神經、幫助調節心情，且含碳水化合物可提供能量。全榖雜糧含有膳食纖維及維生素Ｂ群，可養腸、健腦。莓果類具有強大的抗氧化能力，加上花青素使大腦正常運作。

另外，毛豆含有維生素B1，可穩定情緒，減少憂鬱焦躁。而水會影響身體血流量，血流量充足可讓大腦運作良好。