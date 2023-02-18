行政院長發言人陳宗彥昨日爆發召妓風波，北市議員徐巧芯指出，這不是針對他，而是針對黨主席賴清德的派系鬥爭，對此，民進黨立委高嘉瑜指出，這事情確實已經很久的事情，真相如何當事人最清楚，畢竟陳宗彥也已經請辭，我們也不會認為這些事情是否有人刻意為之，而這些事情如果本來就該處理面對解決，賴清德主席也會很明快。

高嘉瑜今早參加2023年南港茶文化推廣記者會，會後受訪表示，賴清德擔任黨主席後是勿枉勿縱，違反社會道德或是有爭議的事情黨內也會盡快處理了解，我們也不會認為這些事情是否有人刻意為之，而這些事情如果本來就該處理面對解決，賴清德主席也會很明快。

媒體追問，自從賴清德改革後，事情很巧馬上爆發出來，是不是因為改革力道太大；高嘉瑜說，改革本來就會有陣痛期，在一開始，大家會有些不同聲音和意見，民進黨就是要破釜沉舟，做給民眾看，讓大家知道民進黨確實有反省檢討跟改革的決心。

高嘉瑜指出，任何風風雨雨都會過去，最重要是大家把這些問題處理後，重新面對社會大家能夠團結一心為2024努力，這是大家的期望。

陳建仁上任18天就折損2位內閣團隊成員，高嘉瑜表示，這代表新內閣魄力執行力和溫暖堅韌的態度很明確，類似這樣的事情，確實是應該要明快處理，內閣對於面對社會爭議和期待，速迅的處理，也展現內閣面對社會爭議和期待能夠迅速回應和調整腳步，這是一個很好的開始。