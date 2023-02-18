華航持續增班兩岸航線，2月上海航線每周15班，包括松山-浦東每周6班、桃園-浦東每周7班、高雄-浦東每周2班；3月1日起新增CI503／504天天飛航、CI505／506桃園-浦東每周五飛航1班，桃園-浦東倍增為每周15班；3月2日起高雄-浦東也增至每周5班；3月26日夏季班表開始，CI201／202恢復為松山-虹橋起降、每周6班，搭配桃園-浦東15班、高雄-浦東5班，台灣往返上海達每周26班，已完全恢復至疫情前水準。

2月起每周2班的桃園-北京開始逐步增班，3月1日起增為每周3班，3月26日夏季班表開始天天飛航、每周7班；3月1日起高雄-廈門由每周1班增為3班，加上桃園-廈門天天飛航、每周7班，廈門航線將和疫情前一樣達每周10班。

此外，配合成都雙流國際機場 (CTU) 航廈施工作業，自3月26日起，華航桃園-成都航班將改至天府國際機場 (TFU) 起降，維持每周2班服務。華航提醒旅客，出發前務必確認起飛和降落機場。華航將持續關注市場需求，滾動式調整航班，相關航班動態請旅客查詢華航網站或APP。