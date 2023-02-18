美國之音引述路透報導，有5名消息人士透露，中國大陸商務部正在向獨立煉油廠瞭解進口俄羅斯原油的情況。消息說，上周有大約十家煉油廠接受了詢問，詢問的內容是進口俄羅斯原油的數量和價格，以及煉油廠在生產和業務方面存在哪些困難。其中一名消息來源表示，中方政府希望瞭解這些獨立煉油廠最多能夠購買多少原油。

報導引用一名從事俄羅斯原油交易的高管的話說，大陸商務部的官員是要掌握實際情況，從而便於跟俄羅斯政府進行溝通。北京目前正在籌備將在下個月召開大陸全國兩會，並為計畫中的習近平對俄羅斯的國事訪問做準備。

中國大陸外交部說，中共外交事務負責人，中央政治局委員王毅正在歐洲訪問，之後他還將前往俄羅斯，為習近平訪俄鋪路。

中國大陸官方周四（2月16日）稱中方煉油產能在去年超過美國，成為世界第一煉油大國。路透引用中國石油和化學工業聯合會副會長傅向升的話說，截止到去年年底，中國大陸千萬噸及以上煉油廠共32家，煉油總產能達9.2億噸／年，約1840萬桶，而同期，美國的煉油能力約9億噸／年，約1760萬桶。

不過，由於美國煉油廠的利用率明顯高於中方，所以美國的原油加工量依然為全球第一。

中國石油和化學工業聯合會公佈的數據顯示，去年，美國煉油裝置的開工率超過九成，而中國大陸煉油裝置的開工率只有七成，兩者相差兩成。據此計算，去年美國的原油加工量超過八億噸，中國大陸的原油加工量不到七億噸。

中方去年煉油產能大幅提升，在很大程度上是得益於俄羅斯原油受西方制裁影響而價格受到抑制，從而刺激中國大陸進口數量大增。

去年二月，俄羅斯入侵烏克蘭，美國和其它西方國家對俄羅斯採取了範圍廣泛的制裁，俄羅斯的主要出口產品原油也因此受到嚴格控制，西方還對俄羅斯原油設定了價格上限，使得中國大陸和印度等國家可以以低於國際油價約一半的價格進口俄羅斯原油。

俄羅斯副總理亞歷山大．諾瓦克（Alexander Novak）11月29日說，2022年俄羅斯對中方的能源出口總值增長了64％，出口量增加了10％。

路透社說，中國大陸去年每天進口俄羅斯原油173萬桶，比2021年增加了8.3％。此外，中方一些拿不到進口配額的煉油廠另辟蹊徑從多種管道進口由俄羅斯原油跟其它原油混合而成的廉價燃油，以逃避西方制裁。

中方海關數據顯示，去年12月，中國大陸進口的混合燃油數量增加至176萬噸，為2021年9月以來的最高記錄。其中一部分來自馬來西亞（約62萬噸），另一部分來自阿拉伯聯合大公國，月進口量增加至47.1萬噸，為兩年來的最高水平。