台灣有眾多未登記工廠位於農業用地內，農田水利署為確保農業永續經營及不影響農業生產，已公告不受理特定工廠搭排申請，業者大部分都以貯留後委託清運或方式處理。台中市政府經濟發展局為協助農地工廠妥善處理污水，輔導辰崧工業有限公司二廠，也是第1家透過附掛農田水利溝渠排放至區域排水系統，解決長期來農地工廠廢污水無法排放的問題，未來將持續輔導其他農地工廠。

經發局表示，台灣有眾多未登記工廠位於農業用地內，近年來經濟發展快速，時有所聞工廠排放廢污水經常造成農田灌溉、排水路遭受污染情形，農田水利署為確保農業永續經營及不影響農業生產，已公告不受理特定工廠搭排申請，業者大部分都以貯留後委託清運或方式處理。

辰崧工業有限公司表示，在109年10月16日取得特定工廠登記，110年12月提送特定目的事業用地計畫，因基地附近都是農田灌溉排水溝渠，受限法規限制不同意搭排，經台中市政府輔導向行政院農委會農田水利署台中管理處申請附掛農田溝渠約900公尺，再排放市府水利局所管的區域排水系統，申請過程所需費用含農田水利署申請規費、水管、工資等，花費近35萬元，符合政府法令規定。經發局長張峯源也至工廠訪視，了解問題並竭力提供協助，讓公司得以進一步邁向合法化。

中市農地工廠之污水排注口告示。（圖/台中市政府經濟發展局提供）

經發局表示，農田水利署考量農田灌溉排水渠道的設計施設目的是提供灌溉與農田排水功能，並確保糧食安全及農業永續經營與生產，因此不受理特定工廠搭排申請，其解決方法利用農水署排水溝渠設置專管(含附掛/埋管)方式處理，辰崧工業有限公司為台中市第1件申請附掛後，取得水利單位搭排同意，也將成為台中市核准特定工廠用地變更核准第8案。若遇到特定工廠廢污水排放相關問題，請撥打台中市經濟發展局電話04-22289111分機31243蔡先生洽詢。(臺中市政府經濟發展局廣告)