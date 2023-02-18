2024立委選舉港湖地區可說是一級戰區，已有很多人表態參選，國民黨北市議員李彥秀也表態將會投入選戰，對此，民進黨立委高嘉瑜指出，確實港湖是大家注目的指標區，有很多各方人馬、虎視眈眈，民主政治是互相競爭。

高嘉瑜指出，好的人選大家推出來也是正常的現象，對我們而言，在內湖南港從議員到現在深耕13年每天都在努力，面對不同競爭者也是良性競爭，讓選民有更好的人選或更高能見度的人也是個好事。

另外，醫生吳欣岱先前在港湖選議員失利，決心繼續深耕勤跑基層，她指出先前與高嘉瑜碰面，對方卻沒有跟她打招呼，對此，高嘉瑜指出，她印象中只有在賴副的同場有遇到吳，地方上有遇到，相信大家都會微笑點頭示意，兄弟登山、各自努力。

至於吳欣岱是否會分到高嘉瑜的票源，高嘉瑜指出，誰的票源不需要太多算計，選民會自己判斷跟選擇，選民會看到我們的努力、認同我們的理念，會持續努力。