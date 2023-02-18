國立台灣史前文化博物館與國立台東高商17日簽署館校合作意向書。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台灣史前文化博物館與國立台東高商17日簽署館校合作意向書，未來雙方將以課程教學的合作方式，運用史前館更新後的展示資源，共同研發教案，建立館校教育合作與互惠，帶領學生深入認識史前及南島文化，並培養外語導覽人才，進一步深化與國際姊妹校的交流互動。

史前館長王長華表示，史前館首次與在地高中職跨界合作，將運用展示更新後的資源，以及所開發的考古、南島及原住民文化教材與課程，讓東商學生從撰寫導覽稿開始，逐步內化相關知識，最後轉換成清晰的口語表達，透過導覽解說服務社會大眾，也能帶領紐西蘭學生認識台灣史前及南島文化內涵。

台東高商指出，未來雙方合作將由學校老師與館方研究團隊共同備課，整理出適當的導覽教材，結合應用英語科的語文訓練，培育學生擔任導覽員，最終能夠站到第1線，發揮英語文及文化導覽能力，落實職業教育與社會產業連結的教育目標，深化台紐文化交流與互動。

台東高商在2021年召集縣內11所高中職校，與紐西蘭以琳基督教學院簽訂合作備忘錄，採用區域聯盟形式，透過資訊科技展開合作教學。為進一步深化與國際姊妹校的文化交流，台東高商與史前館簽署合作意向書，使教師得以將史前館展廳議題融入教學方案，學生也可將文化知識延伸應用於國際交流計畫。