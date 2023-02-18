行政院發言人陳宗彥昨(17)日遭控11年前在台南市政府任職期間接受性招待，陳宗彥雖火速駁斥，仍在昨晚請辭獲准。對此，中廣董事長趙少康今(18)日表示，陳建仁內閣上任半個多月，已因醜聞掉了2位政務官，包括前運安會主委楊宏智以及陳宗彥。趙少康痛批內閣越換越不堪入目，並斷言這些都只是冰山一角，因民進黨已經爛到骨子裡。

趙少康今日在臉書指出，陳建仁內閣上任才半個多月，已經因為醜聞掉了2位政務官，一個是用公帑宴飲、泡溫泉的前運安會主委楊宏智，另一個是被指控召妓以及接受性招待替業者「喬事」的陳宗彥。趙少康諷刺表示，蔡政府總是有無數下限令人嘆為觀止，賴清德的心腹淫亂又貪腐，「賴神」果然都是虛名。

趙少康提到，陳宗彥在賴清德台南市長任內，接連出任民政局長、新聞及國際關係處長，賴清德到中央組閣，又拔擢陳宗彥到第一大部內政部當次長，不只人品不端，當疫情指揮中心副指揮官，還說過「不知道大陸是哪個國家」這種失格的言論。

此外，趙少康說台南市議長邱莉莉也是賴清德心腹，不只選議長時涉嫌重金買票，還跟違法埋爐碴的郭再欽牽扯不清，賴清德頂著「賴神」光環，身邊人又淫亂又貪腐，「怎麼可能革新民進黨的黑金利益？怎麼好意思選中華民國總統？」

趙少康諷刺表示，「溫暖」內閣有抄錄論文不當的閣揆，有碩士學位因抄襲被取消的副閣揆，閣員有人接受性招待、有人花公費泡湯，越換越不堪入目，「這都只是冰山一角，民進黨已經爛到骨子裡了」。