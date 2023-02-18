上海參訪團行程昨日曝光後，統獨派團體皆發聲要到松山機場造勢，警政署嚴正以待，派出航警局、保警等百名警力大陣仗到場維安。（張鎧乙攝）

松山機場外有統派民眾向獨派民眾嗆聲，由警方戒護離開。（張鎧乙攝）

上海參訪團提早抵台 李驍東向台灣媒體吐「兩字」

睽違23年台灣燈會回歸台北開幕，上海市也受北市府邀請，於燈會閉幕前一天來台參觀上海設置的「儂好上海」花燈。而上海市台辦副主任李驍東今班機提早抵達，上午10時許帶團從松山機場入境，場外統、獨派團體各據一方，媒體問及李要對台灣民眾說什麼，他僅回「謝謝」，後由市府陪同上車離開。

上海參訪團行程昨日曝光後，統獨派團體皆發聲要到松山機場造勢，警政署嚴正以待，派出航警局、保警等百名警力大陣仗到場維安，為避免兩派團體正面衝突，警方也將兩方場地刻意分開規畫，約距離500公尺，雙方各自造勢，不過仍有統派民眾前往獨派團體的場地嗆聲。

而上海參訪團的班機原訂抵台時間為11點05分，不過航班提早於10點35分降落，在場的造勢民眾也趁機混入機場迎賓大廳，希望能近距離跟李驍東表達訴求，好在警方機警發現，上前關切，場面一度緊張，隨後經警方柔性勸導，一行人才遠離入境大廳。

李驍東一行6人約於10點50分步出入境大廳，統派團體即在場外高喊「熱烈歡迎」，而媒體也問及「是否會參加雙城論壇」、「想對台灣民眾說什麼」，李驍東皆回應「謝謝」，後由市府人員陪同上車，前往位於慶城街的台北商旅。

上海參訪團午餐將由觀傳局長陳淑慧於晶華飯店宴請，晚上則會與副市長李四川會面用餐，之後前往參觀上海花燈，以及中央展區的主燈秀。