貝爾納・魯克（Bernard Rooke）創作由低溫陶板製成，粗糙的質感獨具特色。（蔡雯如攝）

艾倫・瓦沃克（Alan Wallwork）的作品常反映所在環境，作品表面常刻有古老的盧恩符文。（蔡雯如攝）

英國倫敦維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum）收藏的作品也來台展出！鶯歌陶博館最新特展「60與70年代英國粗獷主義陶藝展」，邀請88件重量級陶藝家、經典陶瓷品牌野性風格的陶藝作品跨海展出，即日起至至3月19日於陶博館B1陶藝長廊展出，讓民眾穿越時空，感受英國1960年代氛圍。

陶博館館長張啟文表示，每年陶博館的陶藝申請展吸引全球創作者投件，民眾可藉此欣賞到不同風格的陶瓷藝術，了解到豐富的形式、議題與世界觀，傳遞多元的文化內涵，此次展出的粗獷主義陶藝已在英國文化界扎根幾十年，原本發源於建築領域的粗獷主義風潮，也迅速影響英國陶藝發展。

陶博館指出，策展人葛拉漢・芬奇（Graham Finch）是收藏家，從10幾歲開始收藏陶瓷、古董家具、地毯、鐡花窗等，受到父親是職業球員的影響，也收藏許多英國足球影帶，他非常喜愛愛粗獷主義瀟灑不覊、大膽野性的作品風格，大約10年前開始收藏風靡於1960與70年代英國的粗獷主義陶藝，包括開宗始祖貝爾納・魯克（Bernard Rooke）與艾倫・瓦沃克（Alan Wallwork）的作品。

葛拉漢・芬奇收藏作品也被全球博物館界工藝美術、裝置藝術領域權威的維多利亞與亞伯特博物館收藏。

陶博館表示，開宗始祖貝爾納・魯克的創作都是由低溫陶板製成，用鋼棍貫穿多個部件組裝而成燈座的陶藝作品，粗糙質感獨具特色；艾倫・瓦沃克的作品則反映所在環境，像是由運河河畔木柱上的繩紋壓印啟發靈感，製成的陶瓶邊角的刻痕。

陶博館說，兩人作品有著盡量不上釉，常刻有古老的盧恩符文（rune）等多種共通點，美學表現驚人，其他陶藝家也開始創作相似風格的作品，另外，許多陶藝品牌的低溫陶作也可見粗獷主義的影響，像是爾（Poole）和特依卡（Troika）都具有了風格前衛、表面充滿刻痕或紋理的特色，民眾若要了解展覽內容，可至陶博館官網（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）及粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。