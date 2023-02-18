美國勞工部日前公布1月消費者物價指數（CPI）年漲6.4%，創下2021年底以來最小年漲幅，但高於經濟學家預期的年漲6.2%，主要因房租與食品價格攀升所致。1月CPI月漲0.5%，較去年12月的月漲0.1%升溫，並創下3個月來最大的月漲幅。

此外，美國1月最終需求生產者價格指數（PPI）急升0.7%，超出經濟學家預期的月漲0.4%，並創下去年6月以來最大月漲幅。與去年同期相比，1月PPI漲6.0%，雖較去年12月的年漲6.5%回落，但超出市場預期的年漲5.4%。1月核心PPI年漲5.4%、月漲幅拉升至0.5%，均超出市場預期的年漲4.9%、月漲0.3%。

Gramercy Funds董事長艾里安周五接受媒體訪問時表示，聯準會將無法在「不摧毀經濟」的情況下，讓美國通膨率回落到2%目標。

他認為在當前情況下，2%並不是一個正確的目標，聯準會現在的問題是它一直在追逐著難以實現的2%目標。該央行將不得不做出選擇，是要將穩定的通膨目標提高至介於3%～4%？還是採取行動讓美國經濟受到重創，俾使通膨率達到2%目標？

此外，艾里安認為聯準會「過於依賴數據」，並表示該央行應該考量造成通膨的不同因素，包括能源轉型、供應鏈瓶頸、勞動力市場吃緊以及地緣局勢變化，然後接受較高的通膨水準。

目前在哈佛大學任教的美國前財長桑默斯表示，據他估算，目前美國通膨率逼近7%，聯準會在察覺到外界質疑升息效果以及其升息力道尚不足以抑制通膨之際，最終可能更加用力踩下剎車，剎車力道過猛導致經濟陷入停滯的風險正在升高。

他並表示，雖然聯準會在3月會議將升息幅度從25個基點再度擴大至50個基點的可能性正在升溫，但現在就如此斷定仍為時過早，因為企業正在去化庫存與削減人力，而消費者正在消耗積蓄，美國經濟仍有可能減速下來。

隨著越來越多聯準會官員表態支持加大升息力道或進一步提高利率，高盛和美國銀行周五上修對聯準會的升息預測，最新預估今年還將再升息3次（3月、5月和6月），每次25個基點，此前預估今年還會再升息兩次。

這兩家華爾街大行預估今年聯準會的基準利率將在升至5.25%～5.5%到頂。美國銀行維持聯準會在明年3月首度降息的預測不變。