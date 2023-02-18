受到高壓迴流影響，環境風場轉為東風系統，以致北風削弱，且因夜間濕度上升，清晨有濃霧情形及逆溫發生，造成汙染物累積於中部地區，部分汙染物隨弱北風南下進入高雄市，導致多處AQI指標呈現橘色提醒等級，另湖內測站達到紅色警示，高市府環保局提前啟動應變，預估午後空品將恢復普通等級。

高市府環保局指出，中部汙染物隨弱北風南下進入高雄後，因18日清晨高雄有濃霧、逆溫及風速微弱的情況，容易造成汙染物累積，以致於高雄空品AQI指標僅美濃測站屬於普通等級，其餘地區則均達到橘色提醒等級，而湖內測站更是達紅色警示等級。預估午後霧氣及逆溫消散，空品將逐漸恢復普通等級。

環保局18日上午即時啟動空品不良應變機制，盼能減緩空品惡化，除了通知轄內大型工廠執行降載減排作為，並加強相關查核，包含進廠查核轄內大型汙染業者、針對鋼鐵業者執行設備操作符合度稽查、查核轄區內營建工地內外防制措施、針對交通熱區，執行車輛攔查等應變作為，並通知市府單位提醒所轄執行相關應變及宣導作為。