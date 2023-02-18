行政院發言人陳宗彥昨（17）日遭爆料，11年前在台南市府任職期間，多次接受業者性招待，陳宗彥昨下午出面否認，但到晚間隨即請辭行政院發言人，任期僅18天。對此，挺綠網友稱，「又沒做錯事，根本不用請辭」，不過有網友笑稱，「搞不好是自己人掀底」、「支持跟小智一樣捍衛清白」、「好了啦！」

陳宗彥昨被爆出過去在台南市政府任職期間多次接受業者性招待，晚間火速請辭。請辭理由稱，個人的是自己承擔面對，為避免有心人士刻意政治操作，已向陳建仁院長提辭呈，至於個人的清白，將自行面對與處理。

行政院長陳建仁今回應表示，陳前發言人因為他個人事件的關係，昨天晚上跟他請辭，已經批准辭呈，至於11年前的案件，都尊重司法的處理。

對此，綠營支持者留言表示，「還是民進黨官員有廉恥心」，「又沒做錯事，根本不用請辭，順他們的意，中他們的計！」「一堆無良媒體，遇到綠營無限放大，遇到藍營就輕輕帶過」。

還有民眾認為，「一天到晚應付這些就夠了，國家政策都不用做了嗎？個人清白固然重要，但如果每個被污衊的都離職，那台灣直接停擺好了！雖然替陳發言人不捨，但這樣下去，台灣怎麼辦？？」

不過有網友反駁，「搞不好是自己人掀底」、「誰叫你老板砍了小英男孩」「有私德瑕疵幹嘛從政？去當商人很難嗎？」「出來戰清白啊～全黨救一人！」「真的抹黑幹嘛請辭，戰清白啊！」「支持跟小智一樣捍衛清白」、「好了啦！」

（取自臉書）

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