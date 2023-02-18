台南素以美食、觀光與溫暖的人情味享譽全台，目前定居於此的知名藝人作家歐陽靖，18日在臉書分享在台南生活的感想，特別是點餐時被店家分享得意之作的感動，發文不到一小時即湧入數千讚，台南的好深獲網友認同與肯定。

歐陽靖說，「每次po小吃文，都有人在下面喊葉佩文⋯看來你們這些人比我還不懂台南的小吃店家耶～他們基本上做附近懂吃熟客的生意就做了幾十年，哪裡需要業配？我每天都是自己花錢去吃早餐的好嗎！（一碗肉燥飯20元是要店家請嗎？？）」

歐陽靖指出，偶爾會有店家請吃一點小菜，並不是要她宣傳，而是：「感覺妳很會吃，給妳嚐嚐看我們的得意料理～（我好喜歡料理人這種傲嬌又自信的態度啊！）但其中絕大部分都是這種狀況⋯

闆娘或小哥默默端上一盤小菜，靦腆地說：『歡迎妳跟新醬來台南。』然後就轉身繼續去忙了。啊啊啊⋯有夠帥！他們沒看到我熱淚盈眶的臉⋯」

歐陽靖進一步說，「這也是為什麼我想寫小吃文，我想分享自己每個感動的時刻。如果硬要說是業配也可以啦，只是我得到的報酬不是金錢，是人情味的溫暖。但拜託一下⋯如果有看到這篇文章的店家，請不要再請我吃小菜了！因為我是一個不會餓到自己的人，我點餐一定點到保證會飽的份量，如果這時候再來一盤小菜壓力會很大⋯（腦中湧現被台南朋友帶去一口氣吃五家碗粿的回憶！）」

歐陽靖印象最深刻的是，目前被請過最大份的是滷魚肚，「但當時AM09:30我已經點了一碗肉燥飯 + 半熟荷包蛋、筍乾、滷丸、滷豆腐、蚵仔湯，再加一顆菜粽！看到闆娘送上魚肚時我又感激又想哭⋯好好吃，但騎車回家時有點反芻⋯」

話鋒一轉， 歐陽靖表示「BTW, 接美食業配文沒什麼不好，就跟拍廣告一樣啊，廣告拍得好讓觀眾被燒到，然後大家因此知道一間美味店家不是皆大歡喜嗎？」

最後，歐陽靖還賣關子，強調「照片是請我吃魚肚的那間店的肉燥飯 + 半熟荷包蛋，店名我不能公開因為這是朋友的我家巷口秘密名單～在安平運河附近大家自己神一下，營業時間早上6:30～下午1:00，肉燥飯20元、現煎半熟荷包蛋15元、滷豆腐5元、滷魚頭15元。（這種價位對台北人來說實在不可思議！）」