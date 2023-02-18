捷運第1期藍線為台南進度最快捷運路線，台南市政府交通局17日在東區德光里活動中心舉辦第1期藍線都市計畫公開展覽前第1場座談會，邀沿線土地所有權人及市民溝通規劃內容，民眾會談中主要多關心用地取得方式及捷開區所帶來的效益等議題，對此，台南市交通局指出，沿線若無公有地或公共設施用地，再以「捷運開發區（TOD）」模式尋求共同合作的機會。

座談會主持人台南市交通局副局長熊萬銀表示，捷運第1期藍線路線分文化中心線及仁德線，文化中心線自台鐵大橋站沿永康中華路、東區中華東路至文化中心（B1-B7-B9），仁德線則在中華東路與東門路口往東至仁德區中山路仁德轉運站（B1-B7-B11），全線長度約8.39公里，沿線設置11座車站及1座仁德機廠。

台南第1期藍線都市計畫公開展覽前座談會，民眾關心捷運效益。（品觀點提供）

目前綜合規劃及環境影響評估均已報交通部審議，台南市交通局針對捷運建設所需車站、出入口、軌道墩柱等必要設施用地，已完成都市計畫變更草案初步構想，為傾聽地方民意，召開本次公展前座談會，向土地所有權人及市民朋友說明，以利捷運建設推動順遂。

參與第一場次東區及仁德區座談會土地所有權人，主要多關心用地取得方式及捷開區所帶來的效益等議題，台南市交通局及規劃團隊現場初步回應，捷運車站出入口等必要設施會優先使用公有地或公共設施用地設置，若無公有地或公共設施用地，再考量周邊未開發或低密度開發且容易整合的私有地，以「捷運開發區」模式尋求共同合作的機會。

「捷運開發區」是以大眾運輸導向發展理念（TOD），將各場站周邊具開發潛力的土地提高土地開發效益，並兼具公益性，藉由捷開區規劃導入將可開創政府、民眾、投資者及地主多贏的目標。

熊萬銀強調，接下來第2場永康區場次將於2月21日在永康區中華里活動中心舉辦，後續也會循都市計畫法定程序辦理公開展覽及多場相關說明會，屆時民眾仍可表示意見供本市都市計畫委員會審議參考。（記者張雅雲／台南報導）