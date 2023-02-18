米斯特國際為台灣平價服飾品牌大廠，目前旗下有「Life8」、「ALL WEARS」及「WILDMEET」3個品牌，其中「Life8」以「品味生活，簡單擁有」之概念創立，主打快速、時尚、平價優勢，成為台灣服飾品牌電商的代表；「ALL WEARS」以「印花設計服飾」為核心商品，主打國際IP授權圖樣服飾；「WILDMEET」則以戶外科技機能服飾為概念，是台灣第一間平價流行戶外Outdoor風格品牌。

由於服飾與鞋類市場巨大，不同風格類型的市場，皆欠缺平價定位之品牌，米斯特透過符合公司核心競爭力「簡約、流行、平價」3品牌定位，以不同風格類型的切入，推出平價、高VP值、高CP值的商品以因應消費市場的趨勢改變，獲得消費者支持，目前米斯特旗下品牌會員超過百萬。

受惠於「多品牌、全通路」策略奏效，米斯特近3年業績年成長率皆超過30%，今年1月合併營收9840萬元，年成長113%，創下單月歷史新高。

米斯特於今年1月在台中LaLaport設立全台最大「Life8 Select」店型。聚集公司旗下品牌，打造多品牌一站式購足的新零售體驗，公司今年也將以永續、環境保護為概念推出新品牌，以順應世界服飾的趨勢潮流。

目前米斯特全品牌累計51家門市，公司除專注旗下品牌經營外，長期關注流行時尚文化並與運動、影視、明星、文創、餐飲跨業合作，今年旗下品牌實體門市規劃將再拓展數十家門市，並規劃長期佈局結合服飾、運動、餐飲、居家、影視生活風格等複合式的各類新店型。

米斯特表示，品牌孵化能力搭配SPA的高效運營，朝「多品牌」發展，成為公司最大的成長潛力，公司亦透過虛實整合線上與線下通路一體化(SPA模式)的經營，以數據回饋快速調整品牌定位與商品開發，提高品牌競爭力成功率。