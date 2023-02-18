邱月琴進一步指出，去年受疫情、通膨、升息及國際政治局勢動盪等因素影響，各項業務推展不易，今年面臨的風險與挑戰並不亞於去年；此外，各產業的數位轉型發展持續加速，永續議題更逐步從倡議轉為政府政策，進入落實執行的階段，為因應潮流、掌握商機，第一銀行今年以「穩健開創‧永續第e」為經營主軸，並透過「穩健經營，開創新局」與「永續賦能，數位精進」兩大經營重點來貫徹執行，以達成各項業務目標。

第一銀行2022年稅前淨利237.88億元，年增28.70億元，創下歷史新猷！邱月琴說，這是全體同仁共同努力的成果！除財務績效表現亮眼外，各業務發展也大有斬獲，包含中小企業放款連續13年蟬聯龍頭寶座、海外據點數續居公股銀行之冠，以及高階財管業務躋身前三大銀行之列。此外，第一銀行榮獲金管會公平待客評核「銀行業前25%」，在數位及永續發展領域亦居業界領頭羊地位，並獲各界高度肯定。

邱月琴表示，第一銀行去年取得亮眼的經營成果，未來必須持續努力，實現「利基型」、「區域型」、「數位型」、「低碳幸福型」銀行的四大經營願景。首先是掌握利基優勢，積極推展「中小企業放款」、「高階財管」、「全方位信託」等核心業務，爭取延伸業務及擴大滲透，並發展特色服務，以持續提升獲利表現及業務成長；再來是穩健開拓海外具發展潛力區域，動態調整資源配置，擴大整體營運基磐，並深化在地經營，落實更細緻化的差異管理及強化人才培育，期許在當地台資銀行間取得領導地位。

在數位發展方面，第一銀行將按照數位發展藍圖三大主軸，持續紮根資訊基礎工程、完善數位營運平台，並優化大數據模型及結合AI相關智能技術，發揮數據應用價值，提升全行分析決策效能、支援業務精準行銷，以及強化徵審、預警等風險管理與法令遵循執行成效。

另外，邱月琴也特別提醒，第一銀行作為永續金融的先行者，在投融資方面要達成減碳目標，需要與客戶共同合作、溝通議合，一起從「做中學、學中做」來實踐低碳轉型的目標；這樣的過程雖然充滿挑戰，但刻不容緩，金融業有義務亦有能力承擔起責任，利用金融的力量來推動永續，實踐臺灣2050淨零排放的目標。

因此，第一銀行於本次會議精心安排「氣候變遷與永續金融趨勢-客戶溝通議合策略」專題演講，由福爾摩沙氣候智慧服務公司執行長-曹榮軒及史丹福管理諮詢顧問公司負責人-黃之豪共同分享氣候變遷對金融業與各產業之影響，以及客戶議合策略等內容，讓全體經理人能及早掌握議合機制的建立方式與執行方向。

邱月琴最後勉勵與會的海內外經理人，第一銀行近幾年在各領域都取得不錯的經營成果，但處在變動快速的時代，同仁必須保持敏捷的思維，秉持正確的態度，追求自我的成長，才能維持競爭優勢，所以期許各位經理人在推展業務時應以身作則，將合法合規奉為最高指導原則，並落實人員的輪調培訓及提升自我的專業價值，最終帶領團隊達成各項業務目標。