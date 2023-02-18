三星「Solve for Tomorrow」競賽為三星長年於全球各地舉辦的競賽活動，鼓勵全球青年運用科技知識與創意，解決當地社會問題。台灣自2020年開辦，今年將正式邁入第四屆，至今已累計近250個團隊、超過1,000名同學與教師角逐競賽。

台灣三星電子總經理梁準原表示，三星身為全球科技產業領導品牌，持續推動永續議題數十年。今年三星以「Everyday Sustainability永續日常」作為企業方針，不僅於產品生命週期積極落實環境永續，同時致力創造以人為核心，公平、公正且包容的世界，實踐社會永續。台灣三星期望透過Solve for Tomorrow競賽，培養新世代的科技力與思考力，為台灣帶來有影響力的正向改變。同時，也希望號召更多教育單位與師資共同投入，以開放包容的創新視角，一起挖掘具備永續素養的潛力人才。

三星表示，凡進入複賽的隊伍，即可獲得由三星為參賽團隊準備的豐富教育資源，包括歷屆廣受好評的設計思考工作坊、與社會創新平台合作提供的導師課程以及線上影音課程資源，多元教學內容將有助於進一步針對同學們的提案、簡報技巧予以建議指導，不僅提高創意點子落實的可能性，更讓參賽學生們從過程中學習團隊合作、解決問題的能力。

本屆決賽將於11月17日隆重登場，三星持續力邀堅強師資陣容出任決賽評審團，橫跨永續、教育、創新、科技應用等領域，根據提案的問題定義、創新概念、科技應用、作品完成度、提案技巧及網路人氣等指標，評選出最終5組優勝隊伍，獲得總獎額超過100萬元的獎項。