一名自稱是電銷人員的網友分享工作秘辛和心聲，他可以理解做這份工作常被掛電話，但他覺得不想聽的人大可直接掛掉，沒必要罵髒話或是問候他媽媽。另不少人則好奇詢問，到底自己的電話是怎麼淪落到電銷人員手中，原PO則回應說，所有電話都是有來源提供的，銀行電銷部門會提供那些同意共同行銷的客戶的號碼。

一名網友在臉書社團《匿名2公社》上分享，他是一位電銷人員，工作內容就是打電話推銷保險，雖然知道自己選擇的工作，就必須要承擔背後可能出現的情緒，但是大家如果不想要聽，大可以直接掛掉電話，他一點都不會介意，但很多人卻會氣到飆罵髒話，甚至還會瘋狂問候他的母親，讓他感覺不太好。

貼文引起網友討論，「知道大家都是出來餬口飯吃的，沒必要惡言相向」、「辛苦了我都是直接掛掉」、「我都聽到開頭以後，就把手機放旁邊讓他自由發揮到自己掛掉」、「有些電銷明明已經說不用了，結果對方還是巴拉巴拉地講」。

原PO也補充說，通常同個號碼他不會一直打，而是會先詢問能否擔誤1-2分鐘，對方同意了才會往下說。至於電話來源為何？大多是銀行電話行銷部門提供那些同意共同行銷的客戶的號碼，所以多數的電話都是有來源的，並不是他們隨便亂打。

雖然原PO很無奈，但也有網友不買單說，有些電銷人員很會死纏爛打，真的很煩，透過軟體篩選封鎖一堆電話號碼，但這些人還是有辦法換不同的號碼打進來，令人超級崩潰。對此，原PO則留言解釋說，因為他們每周都會換號碼，所以封了也沒用。