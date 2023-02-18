總部位於美國的記憶體晶片大廠美光，台灣廠區在台中、桃園共裁員500人，有自稱是美光的員工透露，他在美光製造部門待了3年多，公司給的自願離職金高達15個月，而且美光這波裁員連許多管理階級的員工也躲不過，引發其他網友討論。

一名網友在Dcard發文表示，自己15日才剛上班，都還沒跟同事交接工作，就被帶去找主管及人資，問他要不要簽自願離職書，並表示不管簽或不簽，公司都會把識別證馬上收走，但簽的好處是會提供獵人頭公司服務，幫他找下一份工作，而且自願離職金約有14~15個月，因此他接受簽自願離職書，收拾完東西正式離職。他並提到，自己一回到家，「前同事馬上跟我說主管也被帶走沒回來了」。

多數網友很羨慕，紛紛表示「勞退新制的裁員對年輕人來說根本賺到，才3年多的年資領15個月，叫那些自願登出的情何以堪」、「實拿15個月我會求他把我砍了」、「有夠羨慕，你等於今年可以好好進修，順便找工作還領全薪」、「恭喜，天選之人一夜致富」、「自願離職金好多唷，一筆就這麼大包，爽爽」、「科技業連被裁員都可以讓人羨慕」、「公司用自願離職就不用通報勞工局了，也不會上新聞，用錢省麻煩。」

另有網友好奇詢問「什麼部門連老闆（主管）都撐不住？」原PO則說「我剛剛聽到的是設備的m1，我是製造的」。

先前有美光內部員工透露，公司會利誘給予優於勞基法資遣費的離職金，等於半強迫員工簽署合意離職的終止僱用契約，如此一來，公司就不須依法向主管機關通報資遣。

值得關注的是，美光裁員人數恐比原先預期的還要多，美媒BoiseDev報導，美光裁員比例將從全球10%升至15%，美光發言人已經證實此事。