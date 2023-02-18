有民眾日前因愛車拋錨，請託吊車到場託運，但拖吊車司機因「變換車道不依標線指示」違規，科技執法開單時卻誤植成民眾的車牌，因此收到600元罰單，讓他怒斥「除了電腦拍照之外，都沒有經過人的篩選嗎？」。對此，蘆洲分局回應，已於今（18）日主動撤銷罰單，會加強教育及落實審核機制，避免舉發錯誤再次發生。

民眾的愛車因拋錨請吊車拖運，但拖車司機在路口違規，他卻收到科技執法開罰600元的罰單。（翻攝臉書爆怨公社）

「超級白痴的科技執法！」一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張罰單照片，提及日前愛車因拋錨請拖吊車託運，但該拖吊車在科技執法的路口違規而被拍照，沒想到收到罰單的竟是他，讓他怒斥「除了電腦拍照之外，都沒有經過人的篩選嗎？」。

從照片上可見，2月2日上午10時14分，拖吊車行經八里區龍米路一段65巷口上關渡橋前時，因變換車道違規跨越雙白線，遭到科技執法設備拍照開罰。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「製單的員警都沒在看嗎」、「科技始終來自於人性！只是管理審核的人性累了！」、「就是沒有處罰的機制，才會讓這種爛罰單一直發生」、「警察亂開單，為什麼要我們浪費時間去申訴？這麼低級的錯誤」、「太扯了，審核都沒在做。申訴還要用自己的假，擾民」。

對此，蘆洲分局回應，今（18）日已主動協助撤銷罰單，也會請儀器業者強化辨識功能，並加強教育及落實審核機制，避免舉發錯誤再次發生。