資深藝人澎恰恰因拍電影欠下2.4億債務，台商好友林秉文得知後出面協調，還霸氣喊道：「他沒還完我來還」，未料，日前開直播爆料還清債務後，澎恰恰就斷了聯繫，讓他氣到表示自己瞎了眼，澎恰恰事後與林秉文同台開直播，強調全是誤會一場之外，昨(17日)更於臉書發文公開向社會大眾道歉。

澎恰恰昨(17日)發文公開道歉，對於近來私事被媒體廣泛流傳，導致浪費社會資源，讓他對於這段時間讓所有人擔心，感到相當羞愧，也強調全是誤會一場，並向一路力挺他的人公開喊話：「感謝每一位從以前到現在一路支持我的人，沒有你們的支持，我們無法走到今天」，得知大家不想看到相關債務新聞，也希望帶起正面社會風氣，因此將於Youtube、TikTok上重新出發，希望所有人能訂閱支持。

澎恰恰自認沒什麼優點，但若是跌倒絕對會重新站起來，試圖讓自己東山再起，再次強調：「我無法改變你對我過去的印象，但希望你能看到我未來的改變，來看看全新的澎恰恰吧」，眼見澎恰恰試圖重新出發，網友紛紛留言打氣：「有才華的你，一定可以的，澎哥加油」、「把健康顧好往前衝成功，一定是你的，加油」、「加油， 人生70才開始，還很長」、「澎哥，勇敢往前永遠支持你」、「澎哥加油，只要堅持下去，你一定會成功啦」。