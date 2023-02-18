不只小芸！再爆陳宗彥還點過2位小姐 徐巧芯曝「勾三秀六」對話

行政院發言人陳宗彥昨（17）日遭民眾黨立委陳琬惠爆料，指他過去擔任台南市政府官員時多次接受業者「豆哥」王孝瑋的性招待。陳雖痛斥媒體未經查證、抹滅人格，行政院卻證實，陳已向院長陳建仁提出辭呈。媒體人朱凱翔翻出台南地院2015年判決書，內容清楚記載，王等人提供多間酒店性內男客與女服務生性交易，不僅有半套、全套還有脫衣陪酒；至於聯絡群組，則包括「專業交人組」等，陳與相關人士的對話也在其中。

朱凱翔今日在臉書粉私專頁「不演了新聞台」發文指出，根據台南地院2015年判決書，被告連恆、王孝瑋及林奕伶等人，提供「天上人間酒店」、「皇龍酒店」、「慷樂隊酒店」男客人和女服務生從事性交易，包括「全套」、「半套」及「脫衣陪酒」等性交易服務，收取費用與酒店進行對分。

根據判決書所載，其中證據部分包括酒店業者的wechat「專業交人組」、「康樂行政」、「康樂聯合」、「台南行政專」、「聊天室（3人）」、「專案6人組（9人）」群組對話紀錄，其中更包含陳宗彥、格林的對話紀錄。

對此，朱凱翔諷刺道，坐等這一波撕逼（網路用語，指雙方互相攻擊揭短），「阿叔跟顏同很快就會一起轉向說這是對岸駭客攻擊，認知作戰。」