女星陳美鳳有著「最美麗歐巴桑」之稱，縱橫演藝圈40多年，不論戲劇或主持都有著不俗的表現，更與多位藝人合作過，在演藝圈內累積起好人緣，昨(15)日她在臉書上曬出一系列巨星合照的相片，其中張晨光的帥兒模樣因此曝光，被她大讚：「和爸爸一模一樣。」

張晨光演出過多部本土劇，其中在《世間路》、《夜市人生》等劇中與陳美鳳飾演夫妻，被觀眾稱讚為「最佳螢幕情侶檔」。近年來多在大陸發展事業的他，日前返台與夥伴團聚，更與陳美鳳一同聚餐，而陳美鳳也將聚會的相片放在網路上。

陳美鳳曬出的照片中，可見到她與、女星藍心湄、導演馮凱、張家瑋外，張晨光夫婦也攜兒一同參與聚會，現場大咖齊聚，星光熠熠，而陳美鳳也配文寫下：「我的愛來了，和馮凱導演聊到過往拍戲美好的合作，不管是世間路還是夜市人生。」

此外，陳美鳳也不禁感嘆：「光哥兒子也太帥，而且耳朵和爸爸一模一樣，小孩還真不能偷生，謝謝光哥賢伉儷的美食好酒愛你們喔。」可見到張晨光的帥兒五官精緻立體，露齒微笑的模樣也相當可愛。而多張眾星合照也意外勾起網友回憶，紛紛留言：「以前的台劇到現在的陸劇，都非常喜歡光哥精湛的演技」、「寶刀未老太厲害了」、「美鳳姐帥哥美女日安！期待更好的戲劇。」