行政院前發言人陳宗彥昨天遭爆料指出捲入11年前性醜聞，昨晚隨即請辭，民眾黨立委陳琬惠指酒店業者涉行賄陳宗彥，檢察官簽呈簽分案後卻不了了之，台南地檢今天回應，該案2014年簽分他字案偵辦，經檢察官偵查認業者所涉貪汙案件，檢方因查無具體不法事證簽結，有關昨日媒體報導陳宗彥是否有另涉未查明的貪瀆情形，南檢今日也已另分他案調查。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍今天上午出面表示，台南地檢署檢察官2013年間偵辦王姓男子涉嫌妨害風化案件（102年度偵字第17664號），另發現業者涉嫌行賄，於2014年4月14日簽分103年度他字第1852號案件偵辦，經檢察官偵查後，認業者所涉貪污案件，因查無具體不法事證而於2015年8月31日予以簽結，非如媒體所說不了了之，也無任何包庇。

台南地檢署強調，當年調查確實查無具體不法事證，面對上級將指派檢察官南下調查此案，南檢也會全力配合，今天也已另分他案重新調查。