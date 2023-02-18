研華創辦人暨董事長劉克振表示，伴隨著研華共創物聯網園區三期的落成，研華更能完整落實物聯網產業推廣及各生態價值鏈發展；此外，也將致力成為物聯網領域人最嚮往之全球頂尖企業，以多元管道養成人才、成就研華以及共創夥伴。劉克振進一步表示，創辦企業至今，也決心自今年起做好經營傳承，讓研華能持續透過綠色營運與永續發展、物聯網普及共益、員工及社會共好等三大議題的推動，落實利他共益企業，成為永續地球的智能推手，為利害關係人創造一個永續經營的利他企業。

為迎接40周年到來，研華籌畫包含全球員工有感幸福活動、全球小研華人繪畫比賽、全球夥伴腳踏車騎行活動，以及全球夥伴會議等系列活動。如全球員工有感幸福活動，研華提撥全球員工每人1000美元的預算規畫各地活動，期望全球研華人與其眷屬能藉此體驗有感幸福。

全球小研華人繪畫比賽，有來自美國、德國、荷蘭、波蘭、西班牙、瑞典、新加坡、馬來西亞、越南、日本、中國、台灣等12國小研華人，從初賽至今收集上百件作品參賽。比賽並邀請手工書女王、童書作家王淑芬老師、台灣音樂設計教父、藝術家李明道老師、世界宗教博物館館長馬幼娟館長、Apple指名合作剪紙藝術家楊士毅老師等各界專家作為評審；前五名小研華人除提供實質獎勵，其作品也將於全球各地辦公室展出。

全球腳踏車騎行活動，將於全球40個以上的城市舉辦研華全球腳踏車騎行活動，並有超過4000位以上的研華同仁與夥伴，一起共襄盛舉。

全球夥伴會議，自2023年下半年起，將陸續於全新落成的物聯網共創園區舉辦三場全球夥伴會議(中文場7月27-28日、英文場10月26-28日、11月30日-12月2日）、於大陸蘇州舉辦一場全球夥伴會議(中文場9月)；期望與全球夥伴客戶分享最新的技術趨勢與物聯網觀點。