韓國私立補教業者Jongro Academy統計，當地13所國立教育學院以及基礎教育系所的新生錄取比例，已大幅降至2比1，也就是錄取率放寬到50%，創近5年以來紀錄。在首爾、大邱、釜山等6個韓國國立大學中，有的錄取率甚至還超過70%。

韓國教育部資料顯示，2021年，共有232名考取國立教育大學的學生放棄不去念，人數占已註冊就讀的6%。拿知名的首爾教育大學來說，10位新鮮人當中，就有1位乾脆休學不讀，轉而選擇其它科系。

愈來愈多韓國民眾不喜歡教書，其實原因很多。當地新生兒人口大減，造成學生人數漸漸稀少就是其中之一。根據韓國官方資料，2022年全韓生育率降至0.79，已經是連續第4年都是少於1。

韓國教育部表示，2022年韓國內的中小學生人數為527萬人，低於2017年572萬。即使部分學校是在人口密度頗高的首爾地區，也時有耳聞因招不到學生而被迫關門。

還有，韓國教師現在的地位已大不如前，有愈來愈多從事教育事業的韓國民眾，受到學生以及家長言行霸凌。自從韓國2011年修訂禁止體罰以來，遭到學生侮辱甚至虐待的老師人數激增。像是2022年就有5成6受訪教師承認，無力處理學生上課時哄堂大鬧的情況。