過去俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）走訪國內各地，總是習慣搭乘總統專機來來去去，不過現在他一改作風，不搭飛機改搭火車，因為這麼做可能比較安全。

根據《莫斯科時報》、《每日郵報》報導，自從俄烏開戰以來，普丁擔心自己的專機遭到追蹤，甚至被敵人擊落，於是精心打造了一台裝甲列車作為交通工具。這台特製列車的車身顏色紅灰相間，外觀和普通載客列車沒有差異，但實際上車體因為裝甲的緣故，因此車頭需要三台引擎、車尾一台引擎才能驅動，六軸車軸的配置也比一般客車的四軸來得多。

其次，雖然總統列車和普通客車共用同一條鐵路，但卻享有優先路權，其他列車的時間表都要根據總統列車的時間調整讓路，方便普丁能在最短的時間內抵達目的地。此外，據悉普丁的住所附近也修建了專用的車站和鐵路網。

Putin started using an armored train



All because the plane can be easily tracked, but the train is not. The train travels at maximum speed and without stops. The train has a bedroom and office, as well as separate railcars for security escorts and special communications.

1/3 pic.twitter.com/ybLnjntEpq — NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2023

整台列車包含一個總統車廂，裡頭有臥室和會議室，另外還有一個供隨扈使用的車廂，以及一個獨立通訊車廂。車頂設有裝在護蓋中的特殊通訊天線，讓他可以透過安全專線通話。估計整台列車造價花費10億盧布（約新台幣4.1億元）。

據悉普丁非常喜歡前往黑海地區度假，在那裡擁有幾個豪華寓所。然而去年四月，烏克蘭飛彈擊沉當時停在黑海的「莫斯科」號（Moskva）巡洋艦，自此普丁就減少了搭飛機的次數。