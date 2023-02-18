過去俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）走訪國內各地，總是習慣搭乘總統專機來來去去，不過現在他一改作風，不搭飛機改搭火車，因為這麼做可能比較安全。
根據《莫斯科時報》、《每日郵報》報導，自從俄烏開戰以來，普丁擔心自己的專機遭到追蹤，甚至被敵人擊落，於是精心打造了一台裝甲列車作為交通工具。這台特製列車的車身顏色紅灰相間，外觀和普通載客列車沒有差異，但實際上車體因為裝甲的緣故，因此車頭需要三台引擎、車尾一台引擎才能驅動，六軸車軸的配置也比一般客車的四軸來得多。
其次，雖然總統列車和普通客車共用同一條鐵路，但卻享有優先路權，其他列車的時間表都要根據總統列車的時間調整讓路，方便普丁能在最短的時間內抵達目的地。此外，據悉普丁的住所附近也修建了專用的車站和鐵路網。
整台列車包含一個總統車廂，裡頭有臥室和會議室，另外還有一個供隨扈使用的車廂，以及一個獨立通訊車廂。車頂設有裝在護蓋中的特殊通訊天線，讓他可以透過安全專線通話。估計整台列車造價花費10億盧布（約新台幣4.1億元）。
據悉普丁非常喜歡前往黑海地區度假，在那裡擁有幾個豪華寓所。然而去年四月，烏克蘭飛彈擊沉當時停在黑海的「莫斯科」號（Moskva）巡洋艦，自此普丁就減少了搭飛機的次數。
文章來源：Paranoid Vladimir Putin 'now travels in specially-made armoured trains over fears his Flying Kremlin presidential plane will be shot out of sky'
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