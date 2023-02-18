男子積欠罰單遭執行，適逢母喪執行官通融撤銷扣押。(屏東分署提供)

屏東一名男子因為行車超速、紅燈右轉、吊扣駕照期間開車上路等交通違規案件，累欠3萬元罰單未繳，案件移送行政執行署屏東分署執行；分署受理後，發現男子因案服刑中，因此依法核發執行命令，扣押他在監獄的作業金與保管金近2萬元，所方正準備解交款項時，男子來函陳述，母親剛病故，款項必須支付母親喪葬費用，分署查證後火速撤銷扣押。

男子表示，家中只剩他與母親相依為命，僅有他能為母親辦理喪葬事宜，薄薄2張狀紙寫滿兒子對亡母最後心意，執行官受理後調閱相關戶籍資料，確認他並無其他兄弟姐妹，書記官至現場訪查，親戚也表示他經濟狀況確實不佳。

執行人員另與監所管理員聯繫確認他已辦理出監奔喪，分署因此迅速撤扣，協助他能為母親盡最後孝道；同時安排愛心社資助部分喪葬費用，或代為轉介慈善團體，不過獄方回應已安排慈善單位介入。

屏東分署表示，此件經審酌男子特殊情形而撤銷扣押，希望依法執行公權力時，亦能發揮執行有愛並體現公義無礙的核心理念與價值。

並強調，義務人如滯欠稅款或各項罰單被移送到分署執行，但因為有刑案而入監服刑者，執行分署會扣押在監獄的保管金或作業金以充抵欠款，但考量受刑人須自費購買日用品等生活所必需，扣押命令中會通知監所要依照法務部的函示先酌留6000元，若有餘額再解繳。

分署表示，案件並不會因為義務人入監而停止執行，如義務人服刑中但尚有不動產或其他財產權，分署亦會依法進行相關執行程序，以落實公法債權實現並貫徹法秩序維護。