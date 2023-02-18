國軍軍紀又出大包！空軍戰管聯隊兩名士兵，涉嫌私自改造槍彈，並在網路上販售，警方獲報後跟監埋伏，昨(17日)深夜趁兩人外出交易時，在清水休息站圍捕落網警方當場起獲一支改造槍械及18顆子彈，因夜間暫停訊問，今天上午持續偵訊，憲兵隊也到場了解狀況，全案將依違反槍砲彈藥管理條例偵辦，持續向上溯源。

根據調查，士林分局員警在2月17日，執行網路查緝槍枝、毒品勤務時，在網路聊天室，發現暱稱為「U」之不詳嫌疑人，公然在網路聊天室散布兜售槍枝之留言。

分局獲報後成專案小組，與網路販售的份子多次通話及視訊後，見對方確有提供槍枝畫面影像，進而確認其販賣槍枝牟利意圖後，先擷取相關對談紀錄資料蒐證，並約定於臺中市國道3號高速公路清水休息區附近以新臺幣12萬元販售仿金牛座手槍一把。

專案小組人員立刻喬裝成買家南下，趁雙方面交時，當場逮捕賴姓與劉姓士兵，還查出改造手槍一把、子彈18顆、空包彈50顆、槍枝零件一批等證物。目前正擴大偵辦中。