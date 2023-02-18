立委游毓蘭指新北市長侯友宜大概在4月執政100天時，將會表態參選2024總統大選，也有人認為時機是在7月總質詢結束後，台北市議員徐巧芯則說，國民黨主席朱立倫會直接徵召侯友宜。今（18）日侯友宜重申，新北市有很多大小建設，把現階段的事做好是他的本分，每個人在自己的角色工作上為國為民做事，才是該做的事。

侯友宜表示，每個人要把握當下好好的努力，讓現階段新北市的很多建設可以快速的展開，尤其在2030願景裡，不管是捷運、交通及市政的大小建設，他都會跟市民一直來溝通，這些才是他現階段該做的事情，先把現階段的事情做好，才是他應有的本分。

對於被徵召部分侯說，主席有主席的角色，市長有市長的角色，每個人在自己的角色工作上，只要為國為民努力做事，大家齊心齊力好好的面對所有的困境，讓我們國家及人民生活能夠過得更安定、更繁榮，這才是我們該做的事情。