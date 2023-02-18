大陸商務部國際貿易經濟合作研究院副院長張威17日接受新華社記者專訪時表示，《不可靠實體清單規定》公布28個月之後，中方政府將洛克希德．馬丁公司、雷神導彈與防務公司兩家外國實體列入不可靠實體清單，在充分展示中方政府捍衛國家主權、安全、發展利益的堅強意志的同時，也反映出中國大陸政府審慎操作，為在華外資企業持續提供更加穩定、公平和可預期營商環境的堅定決心。

立法初衷盡顯中方政府反對保護主義立場

張威說，這兩家對台軍售的美國企業危害中方主權、安全、發展利益的事實清楚，中方政府迅速出手，沒有經過一般的調查程序，直接將其列入不可靠實體清單，外界對此產生了一些擔憂：中國大陸是否轉向保護主義、不再維護國際經貿秩序？其實不然。

張威表示，規定第一條開宗明義指出，建立不可靠實體清單的目的是維護國家主權、安全和發展利益，維護公平、自由的國際經貿秩序，保護中方企業、其他組織或者個人的合法權益。規定第三條更是鮮明指出，中方政府反對單邊主義和保護主義，維護多邊貿易體制，推動建設開放型世界經濟。2020年9月20日，商務部條法司負責人在答記者問時進一步明確，中國大陸政府堅定維護多邊主義的立場不會變，中國大陸政府堅持深化改革、擴大開放的立場不會變，中國大陸政府堅決保護各類市場主體合法權益的立場不會變。

張威表示，與美西方一些國家泛化國家安全概念、濫用「黑名單」制裁的做法相比，中國大陸不可靠實體清單制度設計已盡顯克制，對不可靠實體的認定標準、執法程序、法律責任作出公正透明規範的制度安排。例如，適用範圍嚴格限定，僅針對極少數違法的外國實體，不會任意擴大範圍。這些制度設計既能夠確保不可靠實體清單制度有序運行，也能夠保障外國實體的合法權益，生動反映出中方政府反對單邊主義和保護主義、維護多邊貿易體制、推動建設開放型世界經濟的一貫立場。

實施過程盡顯中方政府嚴肅穩妥審慎態度

張威表示，2019年5月中國大陸宣佈將建立不可靠實體清單制度，2020年9月規定正式公布，中國大陸政府歷時近一年半，認真研究、審慎論證，多次聽取有關方面意見，反映出中國大陸政府對待不可靠實體清單制度的嚴肅精神。到2023年2月16日中國大陸政府方才首次運用這一正當防衛利器，更加體現出高度負責任態度。

「中國政府此次依法將兩家美國企業列入不可靠實體清單，十分嚴謹、相當慎重。」張威說，多年來，洛克希德．馬丁公司、雷神導彈與防務公司不顧中方反對，多次對台出售進攻性武器。即便如此，中方政府在出手時仍克制有度，未將雷神母公司列入清單，而是僅針對雷神導彈與防務公司，充分體現出有關決定精准、審慎、適度，絕非濫施懲戒，襯托出中國大陸政府有所為、有所不為，堅定保護其他市場主體合法權益的理念。任何遵守中方法律法規、遵守市場規則、遵守契約精神的「可靠」企業完全不必對號入座。

務實行動盡顯中方政府擴大對外開放決心

在張威看來，近年來，全球範圍內單邊主義、貿易保護主義抬頭，一些國家泛化「國家安全」概念，濫用出口管制措施，濫用長臂管轄手段，對全球經濟貿易的增長和全球產業鏈供應鏈分工造成了嚴重損害，對全球技術創新和產業發展產生嚴重影響，也破壞了國際經濟秩序和多邊貿易體制，損害了全球經濟和包括中國大陸在內的各相關國家利益。

張威表示，中國大陸始終堅定不移擴大對外開放，以高水平開放推動高質量發展，催生中國大陸與世界共同發展的新機遇，贏得國際社會普遍肯定和信任。中共二十大報告提出「中國堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略」，並強調「推進高水平對外開放」，中方擴大高水平開放的決心不會變，中方開放的大門只會越開越大。

張威說，近年來，在新發展理念的引領下，中方積極採取各種有效措施，推動市場准入大幅放寬、外資管理更趨優化、服務能力顯著提升，對外開放水平持續提高，不僅支撐了中方經濟社會穩定健康發展，為世界經濟的復甦做出了卓越貢獻，也為外資企業在華發展創造了良好的環境。2022年末召開的中央經濟工作會議明確提出要更大力度吸引和利用外資。外資企業是中國大陸市場主體的重要組成部分，是中國大陸全面建成小康社會的重要參與者、見證者和貢獻者。中方政府始終支持外資企業在華發展，為守法合規經營的外資企業創造良好條件。

「中國向來重信守諾。」張威說，從規定公布實施，到中方政府此次依據規定作出決定，中方政府的態度一以貫之、從未改變，那就是為那些守法合規的在華外商提供更加穩定、公平和可預期的營商環境，排除不法行為干擾。正如商務部新聞發言人在答記者問中所強調的，《不可靠實體清單規定》的適用範圍是嚴格限定的，不會隨意擴大範圍，廣大外商投資企業不必擔心。

張威表示，展望未來，中方政府將堅定保護各類市場主體合法權益，對那些遵守中國大陸法律的外國企業來說，中國大陸的營商環境不僅不會變差，只會越來越好。中方將一如既往地歡迎外國投資者來華投資興業，讓廣大外商願意來、留得住、發展好，始終成為外商投資的熱土。