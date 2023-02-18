中市搜救犬腿腿、Melody返國後，到中興大學健檢。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

中市搜救犬腿腿、Melody返國後，到中興大學健檢。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

遠赴土耳其地震災區協助搜救任務的中市搜救犬腿腿、Melody，返國後到興大USR浪浪樂活醫療室完成健康檢查。興大獸醫系副教授林荀龍18日表示，兩搜救犬健康沒有太大問題，Melody眼睛分泌物較多，可能氣候跟飲食有關，只要定期點眼藥水，即可很快恢復。

台中市搜救犬腿腿、Melody在2月15日返國後，2月17日到中興大學USR浪浪樂活醫療室進行全身健康檢查，為執勤後的生理健康狀況把關。興大USR計畫主持人、中興大學獸醫系副教授林荀龍表示，此次檢查的項目包含理學檢查、血液檢查、眼睛、牙齒、心血管超音波及X光檢查等項目。

此次土耳其搜救任務，在興大USR計畫媒合下，由獸醫師邱裕龍隨隊照護搜救犬，在土耳其期間除照護腿腿和Melody外，邱也協助台灣同行搜救犬Lan、Sato、Hugo進行基礎健康檢查。

台灣搜救隊專業人員包含醫師、護理師、領犬員等，並無隨隊獸醫師為搜救犬健康把關，台中市政府與中興大學在2022年1月簽署「隨隊獸醫及犬隻醫療合作備忘錄」，台中市消防局搜救隊是國內第一、也是唯一擁有隨隊獸醫的團隊，隨隊獸醫需參與日常訓練，領犬員每半年也會固定帶著搜救犬稻浪浪樂活醫療室進行健康檢查。

林荀龍指出，搜救犬屬於運動量大且風險性較高的工作犬，到災難現場執勤時，有隨隊獸醫師隨時做基礎健檢，必須確保犬隻生理機能正常，才能出任務，降低受傷的風險；現場出現緊急的情況時，隨隊獸醫也可立即做處置，對搜救犬會有比較高的安全保障。