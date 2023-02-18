香港城市大學台籍校長郭位近日率領行政團隊訪台，郭位表示港校是全世界最難進入的大學之一，15年前錄取率僅20％，現在也才30％；港城大「學研出塵、科創入世」，盼以「教研合一」理念吸引台灣優秀高中畢業生報考。

港城大是香港8所公立大學之一，全校約2萬名學生，近年發展迅速，2023年QS全球大學排名第54名，教授的「論文引用數量」6年平均值是香港第1名（2017-2022年QS）；郭位尤其自豪港城大有26名城大學者獲選為科睿唯安2022年「全球最廣獲徵引」頂尖1％研究人員，「以本校僅780位教師的比例來看，是亞洲第一！可以說我們的師資是無敵的。」（註：台灣是15人，分屬中山、台大、成大、中研院等）

課程方面，香港城大與美國哥倫比亞大學、英國愛丁堡大學、英國曼徹斯特大學、台灣大學、法國ESSEC高等商學院、德國倫法那呂訥堡大學等國際知名大學合作雙聯學士學位課程。台生Iris就是拿到台大公管和港城大市場營銷雙聯學位。

郭位任內創辦、與美國康奈爾大學合作的6年制獸醫學學士課程，今年進入第7年已經招收了中國大陸、印尼、印度、大馬、韓國學生，就是沒有台灣學生申請上。郭位說，美國的獸醫系是很難考上的，這個學系很有前景，因為人類有75％疾病來自動物，他非常希望台灣學子來就讀。

就業方面，近年約6成境外生畢業後留港或到海外工作，其餘選擇繼續深造。校方也重視創業，2021年香港城大首創「HK Tech 300」計劃，總投資額達9億港幣，目標是3年內協助學子成立300家初創公司，學校還幫忙解決法律諮詢和行銷問題。至今已有逾440隊初創隊伍獲港幣10萬種子基金、逾90家初創公司獲高達港幣100萬天使基金。

由於有完整的創業配套，香港城大獲頒相當多美國專利，根據美國國家發明家科學院2021排名是全球第29名、連續6年香港第1名。

2023年入學的境外生學費是14.5萬元港幣，獎學金有全額（每年港幣18.5萬，約合新台幣70萬元）、學費全免（每年港幣14.5萬，約合新台幣55萬元）、學費半免（每年港幣7.25萬，約合新台幣27.5萬元），以及傑出運動員入學獎學金（每年港幣16萬，約合新台幣60萬元）。

本月23日將發學測成績單，25、26日在台灣大學綜合體育館將有大學博覽會，港城大將舉辦即時線上面試及與招生老師諮詢，現場和在讀學長及畢業校友面對面交流。港城大入學門檻是學測4科，其中英語須達頂標；考生可先上網提交入學申請（https://www.admo.cityu.edu.hk/apply）。