該小組成員將包括具有管理大型聯邦項目經驗的官員、半導體產業專家，以及金融業高層。曾在私募股權投資公司KKR工作近25年的商務部官員Todd Fisher將擔任投資長。

美國國會在去年8月通過《晶片法案》，其中包括提供527億美元補貼在美國製造與研發半導體、為晶片廠提供25%的投資稅負抵減（估計價值約240億美元），以及對於在美國建造新廠或擴廠提供390 億美元補貼。

商務部計畫在本月發布第一個撥款機會通知（Notice of Funding Opportunity），為啟動撥款程序踏出關鍵的一步。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將於下周發表談話，說明組成晶片小組的長期目標。她表示，這個團隊將確保政府資金用於「激發製造與創新、振興美國國內半導體產業，同時確保納稅人的錢用得其所」。

這個新的晶片小組成員將包括眾議院科學、航太與科技委員會前助理Rebecca Callahan、曾領導白宮科技政策辦公室國安部門的Morgan Dwyer擔任首席戰略官，以及商務部官員、過去曾在道富銀行（State Street Corp.）負責風險管控的Andrew Kuritzkes擔任風險長。

此外，有高通與SK海力士工作背景的Dan Kim將擔任首席經濟學家兼戰略規畫與產業分析總監。過去在高盛工作的Brad Koenig，以及Synopsys前航太與政府部門副總裁Mike O'Brien也將加入該小組。