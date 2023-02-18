下周是二二八連假，新北市觀光旅遊局將於24日（五）至3月26日（日）舉辦「九份紅燈籠祭」活動，於五番坑公園、金山岩等地設置打卡裝置，還規劃提燈夜遊路線，還設計特色伴手禮禮盒，打造九份獨有旅遊新品牌，市府也與九份在地商圈合作推出「新北幣」優惠方案，吸引遊客造訪九份山城。

觀旅局長楊宗珉表示，九份早期因盛產金礦而有黃金山城之稱，當地沿著山坡而建的復古建築以及陡峭的石階、狹小的巷道聞名國際，成為全台灣最熱門的觀光景點之一。

來九份老街不但能品嘗美食、享受古色古香的山城特色，到了夜晚還能欣賞一望無際的絕美夜景。此次規畫的提燈夜遊活動將由在地嚮導帶領遊客，從不同的角度深度認識九份人文特色及在地文化，於活動期間2月24日（五）至3月26日（日）的每周六、日晚間6點都有免費導覽，18日中午12時起開放網路報名(https://reurl.cc/eWjVDW)。

除規畫遊程，新北觀旅局還設計燈籠造型的特色伴手禮禮盒，特別邀請瑞芳區在地名書法家謝慶興老師為禮盒題上「九份紅」字樣，並結合採金時期的傳說—得到土地公祝福的人才有緣得以挖到金礦，將其取名為「九份遇緣」禮盒，禮盒內容物包含芋圓、草仔粿、芋頭巧、茶包及明信片等當地特產。活動期間將會於新北旅客臉書粉絲專頁推出貼文抽獎活動，抽出伴手禮禮盒給幸運的民眾。