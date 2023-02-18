第一銀行於2月18日召開「2023年全球經理人會議」，董事長邱月琴開場致詞時表示，今年是疫情後首度恢復實體舉辦，讓總行及海內外分行經理人齊聚一堂溝通年度策略目標與確立營運方針，對銀行來說別具意義，亦藉以期許第一銀行能揮別疫情陰霾，煥發新氣象、展現新作為。邱月琴指出，去年受疫情、通膨、升息及國際政治局勢動盪等因素影響，各項業務推展不易，今年面臨的風險與挑戰並不亞於去年；此外，各產業的數位轉型發展持續加速，永續議題更逐步從倡議轉為政府政策，進入落實執行的階段，為因應潮流、掌握商機，第一銀行今年以「穩健開創．永續第e」為經營主軸，並透過「穩健經營，開創新局」與「永續賦能，數位精進」兩大經營重點來貫徹執行，以達成各項業務目標。「第一銀行2022年稅前淨利237.88億元，年增28.70億元，創下歷史新猷，是全體員工共同努力的成果」，邱月琴說。除財務績效表現亮眼外，各業務發展也大有斬獲，包含中小企業放款連續13年蟬聯龍頭寶座、海外據點數續居公股銀行之冠，以及高階財管業務躋身前三大銀行之列。

此外，第一銀行獲金管會公平待客評核「銀行業前25％」，在數位及永續發展領域亦居業界領頭羊地位，並獲各界高度肯定。邱月琴表示，第一銀行去年取得亮眼的經營成果，未來必須持續努力，實現「利基型」、「區域型」、「數位型」、「低碳幸福型」銀行的四大經營願景。首先是掌握利基優勢，積極推展「中小企業放款」、「高階財管」、「全方位信託」等核心業務，爭取延伸業務及擴大滲透，並發展特色服務，以持續提升獲利表現及業務成長；再來是穩健開拓海外具發展潛力區域，動態調整資源配置，擴大整體營運基磐，並深化在地經營，落實更細緻化的差異管理及強化人才培育，期許在當地台資銀行間取得領導地位。在數位發展方面，第一銀行將按照數位發展藍圖三大主軸，持續紮根資訊基礎工程、完善數位營運平台，並優化大數據模型及結合AI相關智能技術，發揮數據應用價值，提升全行分析決策效能、支援業務精準行銷，以及強化徵審、預警等風險管理與法令遵循執行成效。

另外，邱月琴也特別提醒，第一銀行作為永續金融的先行者，在投融資方面要達成減碳目標，需要與客戶共同合作、溝通議合，一起從「做中學、學中做」來實踐低碳轉型的目標；這樣的過程雖然充滿挑戰，但刻不容緩，金融業有義務亦有能力承擔起責任，利用金融的力量來推動永續，實踐臺灣2050淨零排放的目標。因此，第一銀行於本次會議安排「氣候變遷與永續金融趨勢 客戶溝通議合策略」專題演講，由福爾摩沙氣候智慧服務公司執行長曹榮軒及史丹福管理諮詢顧問公司負責人黃之豪共同分享氣候變遷對金融業與各產業之影響，以及客戶議合策略等內容，讓全體經理人能及早掌握議合機制的建立方式與執行方向。邱月琴勉勵與會的海內外經理人，第一銀行近幾年在各領域都取得不錯的經營成果，但處在變動快速的時代，必須保持敏捷的思維，秉持正確的態度，追求自我的成長，才能維持競爭優勢，所以期許各位經理人在推展業務時應以身作則，將合法合規奉為最高指導原則，並落實人員的輪調培訓及提升自我的專業價值，最終帶領團隊達成各項業務目標。

第一銀行總經理李嘉祥於會議中亦逐一就經營績效回顧、經營環境發展趨勢、全行經營策略及重點經營方向報告，並提出「注重資產品質」、「達成獲利目標」、「提升資本三率」及「業務穩健成長」四大業務推展指引，同時提醒全體經理人應以速度、效率、彈性來因應趨勢變動及掌握商機，共同合作努力再創佳績。李嘉祥表示，為讓全體經理人在業務推展上有所依循，第一銀行具體提出「穩固利基，開拓藍海」、「拓展場域，創造價值」、「重點開拓，在地深化」、「善用資本，強化管理」及「永續賦能，幸福共享」五大策略方針，期望銀行在落實法令遵循、風險控管及誠信的基礎上穩健經營，並持續進行跨部門、跨領域合作，為銀行開創新的價值，穩中求勝。另外，在永續發展方面，第一銀行將與客戶一起學習與合作，共同實現低碳轉型，為建構永續社會盡一份心力。第一銀行將以強健的營運基礎及獲利體質作為後盾，持續朝四大經營願景目標邁進。