警方查獲佛牌、佛珠等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

去年間，高雄某間泰國廟宇在網路上販賣宣稱經過泰國法師加持、能改運的「改運蠟燭」，吸引許多急需改運的信徒見狀爭相購買，其中有竹科女主管因工作不順遂，陸續砸近200萬元重金改運，不料一切成空，憤而報警提告。警方獲報，循線下逮捕廟方負責人50歲蔡姓男子與員工等4人，全案依詐欺罪移送法辦。共有28人受騙，共損失高達逾729萬元。

泰國廟宇在臉書社團推廣「改運蠟燭」貼文。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

據了解，蔡男從泰國運回神像，並在三民區自營泰國廟宇，同時與廟內員工邵姓、盧姓、楊姓男子等人一同創立臉書社團，在內分享各式佛法與泰國神佛，多日下來有廣大信徒加入。

蔡男等人聲稱點「改運蠟燭」能改變運勢，吸引信徒爭相購買。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

隨著信徒日漸增加，此時蔡男開始在社團內推廣一套6600元，能改變運勢、工作順遂、招財、解決感情問題的五彩「改運蠟燭」，並標榜是由泰國法師加持，吸引許多急需改運的虔誠信徒爭相購買。

在眾多改運信徒中，有名在竹科科技公司工作的女主管，因近期工作不被待見，認為升遷遭阻，此時她選擇寄托神明，求神能移轉運勢，透過網路搜尋，在去年9月間看到廟方臉書貼文，親自南下高雄16次購買蠟燭改運，後來她見成效不彰，此時蔡男等人再慫恿她購買「更靈」的佛牌，前後共遭騙195萬元。

另名女子與男友感情岌岌可危，為了想挽回感情，到廟宇花購買蠟燭來點，但蔡男等人又慫恿她「燒愈多愈靈」，女子信以為真，陸續花了十幾萬元點蠟燭，但仍喚不回男友的心。

後來有信徒對於「改運蠟燭」存疑，請蔡男提供照片證明蠟燭有受泰國法師加持，蔡男為騙取信徒們信任，從網路上找泰國法師作法的照片給信徒們，但還是被眼尖信徒發現，憤而報警求助。

高雄市刑事警察大隊去年8月間獲報，成立專案小組調查，經過多日蒐證，見時機成熟，持搜索票前往該廟宇，將廟內蔡男等4人逮捕，並查獲廟宇內滿箱蠟燭、佛牌等證物。

據了解，警方初步掌握至少28人受騙，不法所得高達729萬2900元，至於有些信徒認為靈驗本來就很難定義，不願到警局做筆錄。全案依詐欺罪，移送高雄地檢署偵辦；目前該廟宇聲稱改運相關廣告，已從網路商店網站、社群官網下架，營利據點亦已關閉。

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