行政院前發言人陳宗彥昨（17）日遭踢爆多次接受性招待，後火速請辭。對此，有匿名黨內人士分析，陳宗彥此時會被爆料，是因推動改革的民進黨主席賴清德得罪黨內人士，地方也盛傳，陳有意角逐下屆台南市長。相關新聞經轉傳至社群平台PTT後，引發了鄉民們熱議，他們更表示，樂見民進黨繼續「網內互打」。

黨內人士分析，賴清德接任黨主席三周，從台南市正副議長黑金事件、學倫案及排黑加嚴的「黃承國條款」，對黨內連砍了「三刀」。但因賴清德殺得太凶，自然有人會吃不消，而給他下馬威，將矛頭對準他的子弟兵。同時，黨內人士還指出，除了賴清德得罪人，陳宗彥會被爆料的另一個原因，應該就是地方傳出陳有意角逐下一屆台南市長。

對此，鄉民狠酸「希望民進黨繼續網內互打，為民除害。」「笑死人的抗中保台。」「黨內互打免費。」「我要看到血流成河」。

其他鄉民則直言「說陳宗彥要選市長，當林俊憲不存在？」「互打不意外。」「賴清德不清一波的話，他2024也不用玩。」「台南市長的位子每次競爭都很激烈啊」。