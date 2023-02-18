Sigma Lithium主要在巴西從事鋰礦的勘探與開發業務。

彭博援引知情人士報導，特斯拉已經與可能合作的交易顧問接觸，討論出價收購Sigma Lithium。該美國電動車製造商正在打算自己治煉這個重要的電動車電池材料，而Sigma Lithium則是其正在考慮的眾多收購選項之一。

特斯拉與Sigma Lithium尚未回應其他媒體的置評請求。

Sigma在巴西建造硬岩鋰礦場的工程正在收尾，預計4月投產。該礦場將生產鋰輝石精礦（spodumene concentrate），可用於製造特斯拉、BMW等汽車製造商偏好的金屬—氫氧化鋰。

Sigma在巴西的這個項目將採用水力發電，有助於大幅減少其碳足跡。

特斯拉執行長馬斯克去年曾表示，如果自己生產所需的電動車金屬能加速清潔能源技術在全球普及，那麼特斯拉對收購一家礦業公司將抱持開放的態度。

Sigma在美國掛牌的股票目前市值來到32.1億美元，去年股價幾乎漲了2倍。