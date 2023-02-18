臺北科技大學長期在產學合作方面深耕，除了強化與眾多產業的連結、推動各領域之產學合作，讓學生具備實務與研究經驗，進而推動人才培育與傳承。目前雙方已規劃讓學生參與產業實習，實際了解中華電信之技術發展現況及產業實務，合作培育資訊、互動設計等技術人才。中華電信亦與臺北科技大學元宇宙XR研發中心共同規劃專題課程合作，進行XR建置技術研究交流，並將實作研究驗證結果作為後續中華電信建置XR環境與其他合作方案決策之參考。

臺北科技大學電資學院張陽郎院長表示，最近ChatGPT技術成為火紅話題，引起國際對AI應用的關注；另世界地緣政治巨變，亦引領大眾對太空低軌道衛星通訊技術的興趣。北科大為呼應這些熱門技術研究需求，近年陸續創立前瞻技術研究總部、創新前瞻科技研究學院，與電資學院合作新設AI科技、資安學位學程，及太空系統工程研究所，強化學生對新科技應用的訓練，因應未來環境的新挑戰，希望透過與中華電信產學合作，培育最新資訊技術專才，深化北科大與產業連結。

中華電資訊技術分公司林昭陽總經理指出，中華電願景除了打造卓越雲化資訊服務公司外，更持「以技術為本」的核心價值，於維持優良傳統之外，再精進、更進步。近年因應數位轉型與新興元宇宙服務應用等需求，希望藉由與臺北科技大學產學合作，成為知識技術共同提升的夥伴，一方面加速產業數位轉型，增加技術創新管道與動能，另一方面也讓中華電的品牌形象深耕校園，也期望能和臺北科技大學攜手培育更多數位轉型與新興元宇宙領域等專業人才。

中華電近年致力於發展多元的召募管道以進用各領域的專業人才，希望透過產學合作機會培育留用優秀學子，這是繼日前與東海大學的永續發展暨雲端技術合作案之後，另一項產學合作典範。