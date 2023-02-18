韓國愛開戀愛實境節目，總引來不錯的收視率，2021年開播的《我是Solo》邀來DEFCONN、宋海娜、李伊庚主持，找來6男6女素人在節目裡約會配對，近日，有名女網友發文透露是該節目的女來賓，因參加節目跟一名30歲左右的男來賓交往發生關係，未料因此染上性病，她更暗示，該男現在還繼續上熱門電視節目撈金，裝作什麼事都沒發生的樣子令她相當氣憤。

據韓媒報導，最近有位女網友A女在論壇發文，標題為「給我帶來巨大痛苦之《我是Solo》出演者」，A女表示，最近因為參加過素人戀愛實境秀的30歲B男罹患了疱疹病毒二型（Herpes Simplex Virus Type 2），感覺非常痛苦，兩人交往不到一年，又因為對方從事醫療相關的工作，不可能不知道，之後A女跟B男提這件事，對方不僅不認錯，還主動提出分手。

A女說，交往初期就發現對方有在服用藥物，但B男卻什麼都不跟她說，兩人如一般情侶一樣發生了關係，2020年11月A女去婦產科檢查才發現自己染病，得知這是無法完全治癒，而且還是隨時都可能復發的疾病後，重創A女身心，未來想到若有新對象都要主動告知這件事，直覺以後很難談戀愛，因此相當憂鬱。

A女更曬出診斷證明書證明，並再三保證和B男交往前有做過相關檢查，確實是因為B男而生病，「我想當作自己運氣不好，但最近看到他（B男）繼續上節目，之前被壓抑的委屈和精神上的痛苦又復發」，才決定發文揭開這人的假面具，但該貼文不久後又刪除，求證《我是Solo》節目製作單位，對方回應仍在確認爆料是否屬實。