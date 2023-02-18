白沙屯媽祖鑾轎行經路線不固定，今年湧入大量人潮，清水警為維護道路交通安全與順暢。（警方提供）

警方呼籲香客注意隨身重要財物以防遭竊，警方除鑾轎安全維護外，亦派員於人群中加強巡查。（警方提供）

白沙屯媽祖「轉來囉！」苗栗通宵白沙屯媽祖遶境活動，昨晚舉行進火儀式後隨即回程，預計在36小時內帶著萬年香火回宮，將於20日下午4時回到苗栗拱天宮。返程路線將行經清水及大甲警分局轄區，因路線非固定警方將全程實施彈性交通管制措施，呼籲用路人及信眾配合警方指揮。

清水警分局表示，白沙屯媽祖鑾轎預計於今晚抵達梧棲區(或沙鹿區)，由清水警分局接駕，警方將動員警力數約98人次；因鑾轎行經路線不固定，今年湧入大量人潮，清水警為維護道路交通安全與順暢，將視鑾轎路線、人潮及車流狀況，彈性實施車道交通管制措施。

警方指出，警方呼籲用路人聽從交通人員指揮，行經梧棲、清水路段用路人隨時掌握鑾轎路線，改由西濱快速道路(台61線)或台1線行駛；另外，因跟隨車輛眾多，呼籲駕駛人勿任意停車，以維護用路人交通順暢及安全。並注意隨身重要財物以防遭竊，警方除了鑾轎安全維護外，亦派員於人群中加強巡查。

清水警分局長周俊銘強調，媽祖鑾轎進入轄區正值深夜，因轄內某些段較為昏暗，請隨行香燈腳及信眾隨時注意自身安全，若需要協助可與警方聯繫。