美國五角大廈今天表示，首批烏克蘭軍人約635人於駐德美軍基地完成為期5週訓練，包括基本戰時訓練以及M2布萊德雷步兵戰車聯合兵種操演，可為烏軍即將發動的反攻提供助益。

法新社報導，五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）今天發表聲明指出：「本週，首批烏軍營級單位在德國格拉芬韋赫（Grafenwoehr）營區完成M2布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicle）的聯合兵種訓練。」

美國去年底同意援助烏克蘭100多輛布萊德雷步兵戰車，不但配備25毫米機砲，還能發射反戰車飛彈。烏克蘭預計在未來幾個月內對俄羅斯軍隊發起反攻。

賴德說：「約635名烏軍已完成約5週的訓練，受訓內容包括槍法、醫療訓練等基本軍人任務，從班、排、連到營都進行實戰演練。」

他並補充，一個機械營和一個野戰砲兵營已於2週前展開受訓，另外2個營將於下週開始受訓。

美國原本就有在訓練烏軍使用各種美方允諾軍援基輔當局的武器系統，去年底宣布擴大訓練計畫，代表美國將重拾2022年2月俄羅斯揮軍入侵前，在烏克蘭境內進行的訓練模式。