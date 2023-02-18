黃明志找來直播主女郎演出MV。（亞洲通文創提供)

黃明志在MV中

有女僕幫他做家務。（亞洲通文創提供)

黃明志在MV中大享其人之福。（亞洲通文創提供)

黃明志新歌〈偷偷〉MV找來多位SWAG女郎入鏡，他親自參與試鏡，從16位女郎當中選出幾位女主角，他表示真的很緊張，但臉上情不自禁堆滿了笑容，開心的樣子不言而喻。在試鏡時有女郎試圖撩黃明志說：「我想射進你的心！」 他聽到連忙說：「噢no！不要來射我。」其中入選的女主角當中有出現鄧紫棋明星臉，黃明志見狀笑說：「想像台灣阿棋（鄧紫棋）穿著爆乳睡衣幫自己洗洗睡，這畫面真的是太爽了」。

〈偷偷〉MV映射出現代人因為生活空虛，透過認識直播主或是網路上的美女來填滿心中空虛。黃明志說：「因為有些男生在追求女生的時候很害羞不敢表達，甚至在工作環境當中也沒有女同事，所以只能在網路上和女生交流，只能默默地在心裡暗戀網絡上的一些直播主，在網路上和這些直播主有些互動。」

為了融入MV劇情，黃明志花兩個月時間追蹤這些直播主，看他們的影片去了解每個人的體態，希望透過MV把她們的致命吸引力呈現出來。

MV一開始就有視覺上的衝擊，黃明志3P旁邊睡了兩位透明蕾絲女神，起床立刻有巨乳妹服務打點，連刷牙洗臉都陪伴在黃明志身旁，來到客廳甚至有女僕幫他做家務。在女僕服侍黃明志穿衣服的時候，黃明志竟然一度卡住，NG笑說「（手）找不到洞進去」。

他在沙發上大享齊人之福撒錢，SWAG女郎們見到整疊大鈔，立刻開始搶錢之外，也把黃明志衣服扯開。黃明志笑說：「在後疫情時代大家看到錢都變得非常瘋狂，感覺我都被她們榨乾，等一下拍完之後趕快報警處理，把她們抓走。」甚至有女郎偷偷抓黃明志重要部位，讓黃明志驚嚇大喊：「阿不要抓我的雞雞！」立刻逃離現場。黃明志事後回想表示「通常男生被美女摸雞雞是很開心的事，但是因為太大力會造成一些反效果，因此現在有點陰影，很能體會有些女生被非禮的感覺，在此呼籲男生不要非禮女生，會給對方帶來很不好的感受」。

眾女郎也分享黃明志適合當老公，看起來穩重有事業心也很會賺，可以讓女生在家裡好好帶小孩並擔起家庭經濟重任。現場拍攝氣氛十分歡樂，SWAG女女郎也紛紛表示稱讚說黃明志非常細心，而且很有天份、是超棒的導演。