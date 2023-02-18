永冠表示，永豐金證券主辦永冠第四次無擔保可轉換公司債「永冠四」，完成公司債款募資作業，總計募資15,63億元，訂20日在櫃檯買賣中心正式掛牌。

永冠指出，永冠2022合併營收93.84億元，年增4.87％，改寫史上新高，去年出貨量19.2萬噸，創歷史次高，其中能源類佔營收比重 46％、注塑機與產業機械營收分別為26％、28％。

永冠表示，去年二月俄烏戰爭爆發後，全球各國加速對能源自主性要求，永冠風電產品今年初以來需求轉旺，加上全球離岸風機大型化，主流10MW大型離岸風機鑄件，全球只有少數具備生產能力的廠商。尤其14MW以上大型離岸風機鑄件生產及運輸難度更高，而永冠斥資在台中港建廠，擁有絕佳的地理位置及擁有港口運輸便利性，更是全球少數且台灣目前唯一能供應大型離岸風機鑄件產品的廠商，供貨給西門子歌美颯、丹麥Vestas兩家風機製造廠，永冠規劃台中港廠4月18日舉行竣工啟用典禮，正式加入營運行列，第一年預計年產2～2.5萬噸鑄件，以10MW以上離岸風機鑄件為主。

永冠強調，永冠持續精進生產效率與工藝，拓展新客戶，並滿足再生能源類市場成長的蓬勃需求，今年出貨目標訂為20萬噸以上。