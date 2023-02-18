新浪科技報導，近日Shein高管向投資者透露，該公司的目標是到2025年實現585億美元的年營收，遠高於2022年的227億美元。該目標顯示，Shein的年營收將超過零售巨頭H＆M和Zara當前年銷售額的總和。
Shein還預計，到2025年，平台上的商品交易總額（GMV）將增長至806億美元，較2022年增長174％。
公司數據顯示，已連續四年實現盈利，2022年利潤達到7億美元。但該利潤額較2021年的11億美元有所下降，主要因為高昂的空運成本和不斷上升的生產成本，侵蝕該公司的利潤。
大陸時尚跨境電商Shein預計，到2025年公司營收將翻倍，達到近600億美元，計劃於今年晚些時候進行IPO，目前正在積極吸引投資者。公司擬大幅改變銷售模式，包括贏得更多回頭客，並開始銷售更多樣化和更昂貴的服裝系列。
新浪科技報導，近日Shein高管向投資者透露，該公司的目標是到2025年實現585億美元的年營收，遠高於2022年的227億美元。該目標顯示，Shein的年營收將超過零售巨頭H＆M和Zara當前年銷售額的總和。
Shein還預計，到2025年，平台上的商品交易總額（GMV）將增長至806億美元，較2022年增長174％。
公司數據顯示，已連續四年實現盈利，2022年利潤達到7億美元。但該利潤額較2021年的11億美元有所下降，主要因為高昂的空運成本和不斷上升的生產成本，侵蝕該公司的利潤。
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