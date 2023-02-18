立委爆料行政院發言人陳宗彥，在台南市政府新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」的王孝瑋的酒店性招待，陳已請辭獲准，立委質疑，當年台南地檢署偵辦陳宗彥、連恆與王孝瑋涉犯《貪汙治罪條例》的簽呈，事後竟簽結不了了之，法務部昨指示台灣高檢署查明，台灣高檢署將於18日下午2時30分在第三辦公室三樓博愛講堂針對此事進行說明。

針對此案，高檢署指派曾任廉政署署長的高檢署主任檢察官賴哲雄查明。

民眾黨立委陳琬惠昨指控陳宗彥在台南市政府新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」的王孝瑋的酒店性招待；陳琬惠更出示對話截圖以及一支號稱是陳的手機號碼，並指王男曾經有妨害風化判決，質問陳宗彥：「有無幫忙酒店業者喬事及召妓？」

陳琬惠並質問法務部長蔡清祥，為何2014年4月14日，台南地檢署偵辦陳宗彥、連恆與王孝瑋3人涉犯《貪汙治罪條例》的簽呈，為何最後簽結不了了之？

法務部昨表示，有關外界指稱台南地檢署處理個案一事，據報載是10年前左右之案件，法務部獲悉後已請台灣高檢署儘速瞭解原委，釐清外界疑義，以昭公信。

台灣高檢署已指派曾任廉政署署長的高檢署主任檢察官賴哲雄南下查明。由於當時的南檢檢察長費玲玲，目前已是高雄高分檢檢察長，賴是否會南下查訪費，各界都很關注。